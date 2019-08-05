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Ситуация на Корейском полуострове

В Токио заявили, что ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии

В японском Минобороны добавили, что никакой угрозы для национальной безопасности страны нет

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Ракеты, запущенные во вторник утром КНДР, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

"Территориальных вод или исключительной экономической зоны нашей страны снаряды не достигли. Никакой прямой угрозы для нашей национальной безопасности в настоящее время мы не отмечаем", - приводит японское общественное телевидение слова представителя оборонного ведомства.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
Ситуация на Корейском полуострове
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