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Ситуация на Корейском полуострове

В США заявили, что следят за ситуацией с новыми запусками ракет КНДР

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря

ВАШИНГТОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Республикой Корея. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель американский администрации высокого ранга.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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