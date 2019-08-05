Лондон запросил встречу СБ ООН по итогам раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН на текущей неделе обсудит итоги прошедшего в Нур-Султане 1-2 августа раунда переговоров по Сирии в астанинском формате. Как сообщил в понедельник ТАСС источник в организации, запрос на такую встречу поступил от Великобритании.

"Великобритания запросила доклад представителя ООН об итогах раунда переговоров по Сирии", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что "встреча СБ в формате закрытых консультаций может пройти на этой неделе".

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 1-2 августа в Нур-Султане. В ней участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), правительства Сирии и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.