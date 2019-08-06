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Ситуация на Корейском полуострове

В Токио заявили, что ракетные пуски КНДР представляют большую угрозу для Японии

Министр обороны Японии Такэси Ивая отметил, что имеющаяся информация позволяет говорить о том, что КНДР во вторник осуществила очередное испытание баллистических ракет малой дальности

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Ракетные запуски, которые в последние недели активизировала КНДР, представляют серьезную угрозу для безопасности Японии. Такое мнение во вторник выразил министр обороны Японии Такэси Ивая на фоне очередного северокорейского ракетного пуска.

"Это серьезная угроза и серьезный вызов для нашей страны", - приводит его слова агентство Kyodo. Глава японского оборонного ведомства также отметил, что имеющаяся информация позволяет говорить о том, что КНДР во вторник осуществила очередное испытание баллистических ракет малой дальности.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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