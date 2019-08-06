КНДР пригрозила Южной Корее и США расплатой за проведение совместных учений

ПХЕНЬЯН, 6 августа. /ТАСС/. КНДР пригрозила Южной Корее и США расплатой за проведение совместных военных учений. Соответствующее заявление МИД народной республики было публиковано сразу после проведенных в ночь на вторник ракетных пусков.

Внешнеполитическое ведомство назвало начавшиеся в понедельник командно-штабные учения Республики Корея и США "нарушением целого ряда договоренностей", заключенных Пхеньяном и Сеулом. "США и южнокорейские власти на публике много разглагольствуют о диалоге, но затем обнажают мечи, чтобы нанести нам удар исподтишка", - говорится в заявлении МИД.

"Если американские и южнокорейские власти продолжат игнорировать наши предупреждения, доверяясь слепой удаче, им придется заплатить за это высокую цену", - предупреждает министерство. В заявлении также говорится, что Пхеньян может "начать поиски иного пути, чем сближение" с Вашингтоном и Сеулом.

Американско-южнокорейские учения включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной целью учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Кореи осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время. По предварительным данным, маневры могут продлиться до 20 августа.

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.