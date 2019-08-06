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Трамп подписал указ, блокирующий собственность правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

Трамп подписал исполнительный указ, блокирующий собственность правительства Венесуэлы в США.

Ситуация на Корейском полуострове
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