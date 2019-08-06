Трамп подписал указ, блокирующий собственность правительства Венесуэлы в США

Ситуация на Корейском полуострове

КНДР пригрозила Южной Корее и США расплатой за проведение совместных учений

В МИД КНДР заявили, что Вашингтону и Сеулу "придется заплатить за это высокую цену", если они продолжат игнорировать предупреждения Пхеньяна

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