Китай примет меры в случае размещения наземных ракет средней дальности США в АТР

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китай примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

"Также хочу сделать абсолютно ясным, что Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира (АТР - прим. ТАСС)", - указал он.

Он также сообщил, что Китай глубоко обеспокоен намерениями США разработать ракеты средней дальности и разместить такой вид вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с объявленными США планами разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования. В частности, мы обеспокоены заявлениями некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют, я цитирую, в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР", - указал он.