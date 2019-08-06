Абэ заявил, что Япония сожалеет о прекращении действия ДРМСД, но понимает позицию США

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Власти Японии с сожалением относятся к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако понимают, что побудило США приостановить выполнение своих обязательств по нему. Об этом во вторник на пресс-конференции по случаю 74-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Прекращение действий [договора] было для нас нежелательным и вызывает сожаление. Но мы с пониманием относимся к тому, почему США пошли на такой шаг", - подчеркнул глава японского правительства. По словам премьер-министра Японии, одной из причин тому стали "продолжающиеся нарушения договора со стороны России, которые фиксируют и на которые обращают внимание США". "К тому же важно понимать, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство и другие страны, помимо США и России", - добавил Синдзо Абэ.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивали прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

МИД РФ на прошлой неделе сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.