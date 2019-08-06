США ограничили въезд в страну побывавшим в КНДР иностранцам

СЕУЛ, 6 августа. /ТАСС/. США ввели ограничения на въезд в страну иностранцам, посещавшим КНДР после марта 2011 года. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, об этом заявил МИД Республики Корея со ссылкой на американскую сторону.

По данным внешнеполитического ведомства, граждане Южной Кореи, побывавшие в КНДР, с 6 августа не смогут пользоваться безвизовым режимом с Соединенными Штатами. Теперь для поездки им придется оформлять визу. Это же правило касается и других иностранцев.

"Это не означает запрет на въезд в США. Заявитель может попасть в Соединенные Штаты, но сначала он должен будет получить визу, лично посетив консульство и пройдя собеседование", - отмечается в документе.

По данным МИД, новые правила затронут около 37 тыс. южнокорейцев, хотя бы один раз посещавших КНДР с марта 2011 года.

Между Южной Кореей и США действует соглашение о безвизовом въезде сроком до 90 дней.