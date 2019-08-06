СМИ: ОИС проведет экстренное заседание в связи с решением Индии по штату Джамму и Кашмир

ИСЛАМАБАД, 6 августа. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет во вторник экстренное заседание контактной группы для обсуждения ситуации в штате Джамму и Кашмир после решения Индии о лишении этого региона особого статуса. Об этом сообщает телеканал Geo.tv .

По его данным, сессия будет посвящена решению Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, который был закреплен в 370 статье индийской конституции. В экстренном заседании примут участие представители Пакистана, Саудовской Аравии, Азербайджана и других стран-членов ОИС.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС), МИД Пакистана отреагировал на этот шаг решительным осуждением.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.