Роухани заявил о готовности Ирана вести диалог с США при условии отмены санкций

ТАСС, 6 августа. Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если американская администрация снимет наложенные на Иран санкции. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"Исламская Республика Иран выступает за переговоры. Если Соединенные Штаты действительно хотят вести диалог, они должны в первую очередь снять все санкции", - цитирует AFP главу исполнительной власти.

Роухани также выразил мнение, что война с его страной станет "матерью всех войн". "Мир с Ираном - это мать всего мира, а война с Ираном - это мать всех войн", - приводит во вторник его слова иранское государственное телевидение.

Кроме того, президент Исламской Республики назвал "стратегической ошибкой" выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

8 мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. После этого по инициативе Вашингтона была возвращена часть экономических санкций, и ряд западных компаний, сотрудничавших с Ираном, принял решение присоединиться к этим ограничениям.