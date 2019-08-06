Минобороны Южной Кореи: ракеты КНДР развили скорость в 6,9 Маха

СЕУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Ракеты, запущенные КНДР в ночь на вторник, развили скорость в 6,9 Маха. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС по телефону в Министерстве национальной обороны Республики Корея.

"По нашей информации, скорость северокорейских ракет достигала 6,9 Маха. В настоящее время южнокорейские и американские военные проводят дальнейший анализ данных", - отметил собеседник агентства.

Ранее во вторник комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР провела ночью запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо. По сведениям южнокорейских СМИ, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Kyodo уточнило, что дальность полета составила около 450 км.