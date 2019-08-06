МИД Турции: смена статуса индийского штата Джамму и Кашмир усилит напряженность в регионе

ТАСС, 6 августа. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с тем, что Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"У нас вызывает беспокойство то, что отмена 5 августа 2019 года статьи 370 конституции Индии, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом, усилит нынешнюю напряженность. Мы искренне желаем, чтобы ситуация разрешилась через диалог, на основе соответствующих резолюций ООН и с учетом законных интересов населения Джамму и Кашмир, Пакистана и Индии", - заявило ведомство.

МИД также указал, что Турция "готова внести свой вклад в снижение напряженности в регионе, если на это согласятся стороны" конфликта.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). МИД Пакистана отреагировал на этот шаг решительным осуждением.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.