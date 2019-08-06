В Каракасе заявили, что угрозы США о блокаде против Венесуэлы не имеют правового основания

ТАСС, 6 августа. Угроза президента США Дональда Трампа ввести блокаду против Венесуэлы не имеет законного основания и противоречит международному праву. Об этом заявила в понедельник в венесуэльской столице Каракасе вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес, передало агентство EFE.

Объявление Трампа о том, что он рассматривает вопрос о введении против Венесуэлы "блокады или изоляции", является "одной из самых больших угроз" в отношении южноамериканской страны и идет вразрез с Уставом ООН, заявила Родригес.

"Этот агрессивный выпад против нашей родины не имеет под собой никакой международно-правовой базы", - подчеркнула она.

Заявление главы Белого дома означает, что администрация США "достигла максимального уровня безумия", сказала Родригес.

Президент США 1 августа утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли американские власти вопрос введения блокады и изоляции в отношении Боливарианской Республики, учитывая объем иностранной помощи, который получает Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина. При этом он не пояснил свои слова.

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями, которые усугубляют введенные США санкции. Как заявила 5 июля в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, "недавние экономические санкции [со стороны Вашингтона] еще больше усугубляют последствия экономического кризиса [в южноамериканской стране], учитывая, что большая часть иностранных доходов [Каракаса] происходит от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США".

В свою очередь, венесуэльский президент Николас Мадуро отметил в письме, направленном в начале июля Бачелет, что Соединенные Штаты лишили его страну нефтяных активов на более чем $30 млрд. Кроме того, в банках были заблокированы и конфискованы более $7 млрд, которые предназначались для закупки продовольствия и лекарств. В венесуэльском МИД санкционные шаги США расценивают как "экономический терроризм", который "лишает народ Венесуэлы права на получение питания".