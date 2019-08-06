Представитель "Слуги народа" предлагает референдум по вопросу реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Решение по вопросу реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должен принимать президент Украины, однако сначала эту тему следует вынести на всеукраинский референдум. Такое мнение высказал в интервью изданию "Страна" победитель в 94-м округе (Киевская область) на внеочередных выборах в Верховную раду от партии "Слуга народа" журналист Александр Дубинский.

"Мы должны принять политическое решение, как мы действуем. Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? Это решение должен принять президент… Решение, вынесенное на референдуме, определит путь - это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента", - заявил он.

Дубинский подчеркнул, что если Киев считает себя "единым с Донбассом", то референдум о судьбе Донбасса проводить следует. При этом он добавил, что политика реинтеграции не может иметь характер принуждения.

Дубинский также высказался за отмену торговой блокады Донбасса. "Любой конфликт можно сгладить торговлей", - пояснил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.