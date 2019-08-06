Reuters: Лондон готов обсуждать с Брюсселем параметры новой сделки по Brexit

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании открыто для ведения переговоров с Евросоюзом для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в британском кабмине.

"Мы хотим заключить сделку. Печально, что они не хотят вести переговоры с нами. Тот факт, что соглашение о выходе трижды было отклонено Палатой общин с большим перевесом голосов означает, что если [новая] сделка и будет заключена, то они должны быть готовы к пересмотру [старой]. Мы готовы и хотим это сделать", - сказал источник.

Газеты Daily Telegraph и The Guardian со ссылкой на дипломатов ЕС ранее информировали, что Брюссель считает Brexit без сделки "основным сценарием правительства Великобритании".