В Южной Корее считают, что КНДР провела испытания баллистических ракет малой дальности

По его данным, две ракеты были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море. Максимальная высота полета составила 37 км, а скорость - 6,9 Маха.

"Южнокорейская и американская разведка полагают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны 25 июля", - отмечается в сообщении. КНШ подчеркивает, что военные двух стран "ведут мониторинг ситуации и сохраняют боеготовность на случай новых пусков". Также они продолжают анализ данных с тем, чтобы точно установить тип этих северокорейских ракет.