Белоруссия направила приглашения международным наблюдателям на парламентские выборы

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. МИД Белоруссии направил приглашения международным наблюдателям для мониторинга парламентских выборов, которые пройдут в ноябре. Об этом во вторник сообщила журналистам глава Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

"Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ и в Шанхайскую организацию сотрудничества - то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены", - сказала Ермошина.

По ее словам, ЦИК направит приглашения "позже коллегам [Центризбиркомов] за рубеж и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой Беларусь состоит, и которая базируется в Южной Корее". "Планируем направить приглашения от ЦИК Беларуси тем, к кому ездим сами (наблюдать за выборами - прим ТАСС): это Российская Федерация, Украина, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан", - пояснила Ермошина.

При этом она затруднилась назвать предварительное количество наблюдателей, поскольку миссии еще не сформированы.

Президент Александр Лукашенко 5 августа подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые соответственно пройдут 7 и 17 ноября 2019 года. Ранее Лукашенко на встрече с Ермошиной заявил, что Минск всегда придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний, однако страна не намерена приглашать экспертов в угоду кому-то и в то же время не будет запрещать им въезд в страну.