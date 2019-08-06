Глава Пентагона заявил, что США считают важным сохранение диалога с КНДР

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. США считают, что дверь для диалога с КНДР должна оставаться открытой. Такое мнение, как сообщило во вторник агентство Reuters, выразил министр обороны США Марк Эспер, у которого 7 августа в Токио должны состояться переговоры с руководителем японского военного ведомства Такэси Иваей.

Кроме того, глава Пентагона отметил, что Вашингтон не собирается "излишне остро реагировать" на недавние ракетные пуски Пхеньяна. Он также подтвердил информацию о том, что во вторник КНДР испытала ракеты малой дальности.

Ранее во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР провела ночью запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо. По его сведениям, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Киодо уточнило, что дальность их полета составила около 450 км.