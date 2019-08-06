Дело осужденного за шпионаж в пользу России молдавского депутата отправили на пересмотр

КИШИНЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата (АП) Кишинева отправила на пересмотр в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, осужденного в марте прошлого года на 14 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Он был освобожден 20 июня этого года, после того как АП отменила прежний приговор в связи с обнаруженными процедурными нарушениями.

"Судьи АП Кишинева постановили отправить дело на пересмотр по причине того, что первая инстанция нарушила права защиты на отвод судей, организовывала заседания в отсутствие обвиняемого, а также в отсутствие защитника, которого нанял Болбочану. Обвиняемому был предоставлен государственный адвокат, а нанятый им защитник не был проинформирован должным образом о дате и времени судебного заседания", - отмечается в распространенном во вторник сообщении пресс-службы АП. В нем отмечается, что "к делу не было приложено никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Болбочану поставлял секретную информацию" российскому дипломату, с которым встречался.

Болбочану был избран депутатом по спискам Демократической партии (ДПМ) в ноябре 2010 года. Однако в 2014 году, за полгода до истечения мандата, вышел как из партии, так и из парламентской фракции, объяснив это тем, что разочаровался в проводимой ею политике.

Весной 2017 году Болбочану был задержан сотрудниками молдавских спецслужб во время встречи в кишиневском кафе с помощником военного атташе РФ в Молдавии Александром Грудининым. Его обвинили в том, что он за вознаграждение передавал ему некоторую информацию, представляющую государственную тайну. Грудинин был выслан из Молдавии в конце мая 2017 года, в числе четырех других российских дипломатов. В ответ Россия выслала пять молдавских дипломатов.

Обвиняется олигарх

После освобождения из тюрьмы Болбочану дал интервью молдавскому телеканалу ТВ8, в котором расценил свой арест как месть лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка за то, что он демонстративно вышел из правящего формирования. После произошедшей в июне смены власти в Молдавии ДПМ перешла в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил депутатские полномочия. Генеральная прокуратура Молдавии в понедельник возбудила против него уголовное дело по факту узурпации власти. В этот же день Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка, который обвиняется в организации преступного сообщества, совершении незаконных валютных операций, организации контрабандных поставок особо крупных партий наркотиков в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ, он был объявлен в международный розыск по обвинению в организации неудачного покушения на предпринимателя.