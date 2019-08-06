В офисе Зеленского считают, что полное обновление кадров на таможне остановит контрабанду

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Полное обновление кадров на украинской таможне может стать системным решением, которое искоренит контрабанду в стране. Такое мнение высказал заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук, которого украинские СМИ называют одним из ключевых кандидатов на пост премьер-министра.

"Системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни. Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать", - заявил он в комментарии изданию "Экономическая правда". Вторым шагом в борьбе с контрабандой он назвал обмен информацией с таможнями других стран, "чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу". Третьим шагом - "ликвидацию политической коррупции".

"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет", - сказал Гончарук. Он отметил, что масштабы контрабанды на таможне Украины огромные, однако их никто точно не может подсчитать. "С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов - пять, семь или десять - покажет время", - сказал представитель президентского офиса.

Ранее председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщал, что новая таможня на Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку.