В Грузии выступили за запрет экзитполов на парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Экзитполы на парламентских выборах в Грузии должны быть запрещены после перехода на пропорциональную систему, считает Георгий Ахвледиани - член оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", основателем которой является экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

"Причиной подобной инициативы является то, что наша страна переходит на пропорциональную систему выборов, что, в свою очередь, означает, что Центральная избирательная комиссия более оперативно сумеет опубликовать первые данные выборов. Время на подсчеты голосов сократится вдвое", - сказал Ахвледиани ТАСС во вторник.

Он полагает, что экзитполы необходимо упразднить еще и потому, что они, по его мнению, были инструментом политических манипуляций. "Мы все прекрасно знаем, что результаты экзитполов очень отличались от окончательных итогов, таким образом, они служили манипуляциям мнением, действовали на нервы людей, и к 20:00 (время закрытия избирательных участков - прим. ТАСС) настраивали людей на определенные результаты", - заключил он.

Основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в конце июня анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов при нулевом проходном пороге. В понедельник спикер парламента страны Арчил Талаквадзе представил предполагаемые изменения в конституцию и сопряженные с ней законы. По плану Талаквадзе, будет изменено правило финансирования политических партий из госбюджета, будут поощряться деньгами политические объединения, треть партийных списков которых будут составлять женщины, партии не смогут дарить друг другу бесплатное эфирное время. Кроме того, правящая партия планирует запретить объединяться в блоки.

Очередные парламентские выборы должны состояться в Грузии осенью 2020 года. Большинство планирует зарегистрировать в парламенте пакет законодательных изменений в сентябре этого года.