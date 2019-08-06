В правительстве Латвии считают, что внеочередные выборы в Рижскую думу не состоятся

РИГА, 6 августа. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце считает, что внеочередные выборы в Рижскую думу не состоятся, так как новым мэром Риги (председатель думы - прим. ТАСС) будет избран временно исполняющий эти обязанности Олег Буров, представляющий партию "Честь служить Риге" (ЧСР).

"Я думаю, что Рижская дума изберет руководителя. Я не вижу ни одного обстоятельства, которое свидетельствовало бы о том, что Рижская дума не изберет председателя думы. Я оцениваю это политически", - сказал он во вторник в эфире местного телеканала LNT. "Если коллеги из [оппозиционных в Рижской думе] "Нового единства" и Новой консервативной партии не осознают, что можно избрать другого председателя, Олег Буров будет председателем думы", - добавил он.

По его прогнозам, политический кризис в столичной мэрии не приведет к внеочередным выборам. "Я думаю, что многие из политиков, которые используют аргумент того, что они хотят проведения внеочередных выборов, на самом деле не хотят этого. Они больше хотят себя позиционировать, это своего рода риторика, использование такого рода утверждений. Фактически они этого не хотят, и это приведет к тому, что новый председатель думы будет избран", - уверен Пуце.

Министр считает, что у оппозиционных в думе партий есть возможность изменить политику и руководство в муниципалитете, однако многие из депутатов не осознают этого. "К сожалению, все выглядит так, что часть депутатов этого не осознали и фактически приняли то, что ничего не изменится, поэтому так и так будет избран Буров, поэтому сейчас не время позиционировать себя, что мы против всего. Ну тогда, скорее всего, Олег Буров и будет избран, если ничего не изменится. Но я считаю, что возможность изменить власть в Рижской думе еще есть, но вопрос в том, готовы ли все оппозиционные в думе партии к этому вызову", - отметил он.

Политический кризис

Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет. На посту мэра Риги его сменил представитель коалиционной в думе с "Согласием" партии ЧСР Дайнис Турлайс, который продержался в этом кресле всего три недели. После избрания 30 мая Турлайса во фракции "Согласия" произошел раскол. Из фракции, а после и из партии, за грубые нарушения дисциплины были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов, которые позже создали Фракцию независимых депутатов, таким образом разрушив правящую коалицию.

После этого в Рижской думе наступил политический кризис. Правление ЧСР приняло решение выдвинуть на должность мэра Риги своего члена Олега Бурова, который сейчас временно исполняет обязанности столичного градоначальника, а оппозиционная партия "Для развития Латвии" - главу своей фракции Виестурса Зепса, однако ни один из них пока не заручился необходимой для формирования новой правящей коалиции поддержкой. Согласно местному законодательству, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент республики сможет инициировать роспуск думы, после чего должны будут состояться внеочередные выборы. На 19 августа запланировано проведение внеочередного заседания Рижской думы, на котором пройдет голосование по вопросу избрания нового мэра города.