Суд Киева поручил проверить выступления Медведчука в России "на сепаратизм"

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в России "для выявления признаков сепаратизма". Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда от 2 августа.

Отмечается, что соответствующее ходатайство подано в суд Службой безопасности Украины (СБУ), которая с 5 февраля расследует уголовное дело "о возможном сепаратизме и госизмене" Медведчука. В ходе досудебного расследования установлено, что 18 июля в Санкт-Петербурге глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе с сопредседателем партии Юрием Бойко провели пресс-конференцию. В СБУ считают необходимым проверить, есть ли в тексте выступления Медведчука "публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды".

Лингвистическая экспертиза будет проведена в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции.

Кроме того, отмечает издание, СБУ расследует поездку Медведчука, Бойко и еще трех депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москву 10 июля, во время которой они встречались с председателем "Единой России", премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым. Суд по требованию СБУ назначил лингвистическую экспертизу их выступлений в тот день также "для выявления признаков сепаратизма".