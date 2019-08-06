Премьер Белоруссии рассчитывает, что соглашение с ЕС о визовом режиме подпишут осенью

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Белоруссия до конца лета, как ожидается, закончит внутригосударственные процедуры согласования документа об упрощении визового режима с Евросоюзом и осенью он будет подписан. Об этом заявил во вторник белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин.

"Думаю, с нашей стороны мы до осени закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это хорошее событие состоялось", - приводит слова премьера агентство БелТА.

Ранее в интервью белорусскому агентству БелаПАН Викторин сообщила, что Минск и Брюссель завершили в июне все переговоры по тексту соглашения об упрощении визовых формальностей, а сейчас он проходит внутригосударственные процедуры согласования в Белоруссии и ЕС. Она также отметила, что документ может быть подписан осенью.