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Посол ЕС в Белоруссии: Могерини планирует посетить Минск в октябре

Точная дата визита обсуждается

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует в октябре посетить Белоруссию, дата визита обсуждается. Об этом сообщила во вторник глава представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин на встрече с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом.

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"Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел [Белоруссии] Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита", - приводит слова Викторин агентство БелТА.

Ранее Викторин в интервью белорусскому агентству БелаПАН рассказала, что поездка Могерини может быть приурочена к подписанию Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима.

Теги
БелоруссияМогерини, ФедерикаРумас, Сергей Николаевич
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