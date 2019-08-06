Посол ЕС в Белоруссии: Могерини планирует посетить Минск в октябре

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует в октябре посетить Белоруссию, дата визита обсуждается. Об этом сообщила во вторник глава представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин на встрече с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом.

"Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел [Белоруссии] Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита", - приводит слова Викторин агентство БелТА.

Ранее Викторин в интервью белорусскому агентству БелаПАН рассказала, что поездка Могерини может быть приурочена к подписанию Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима.