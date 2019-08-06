Рейтинг немецких социал-демократов упал до исторического минимума

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) упал до исторического минимума - политическую силу готовы поддержать лишь 11,5% немецких избирателей. Таковы результаты опроса, который провела социологическая служба INSA. Результаты опубликовала газета Bild во вторник.

Рейтинг политической популярности с 27,5% возглавляет Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). На втором месте оказались "зеленые" с 23,5%, на третьем - правая "Альтернатива для Германии" с 15%. За Свободную демократическую партию и Левую партию готовы отдать голоса по 9% респондентов.

"Рейтинг СДПГ движется в направлении менее десяти процентов не только в отдельных землях, но и на федеральном уровне", - резюмировал руководитель INSA Херман Бинкерт.

Социал-демократы сейчас входят в правящую коалицию вместе с ХДС/ХСС. Их рейтинг сокращается в течение этого и прошлого годов.

Следующие выборы в Бундестаг состоятся в 2021 году.