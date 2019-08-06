В Минобороны Украины сообщили о гибели в Донбассе четверых украинских военных

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что во вторник в Донбассе погибли четверо украинских военных.

"По имеющейся информации, сегодня, четверо" военных "получили несовместимые с жизнью ранения", сказал на брифинге представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, обвинив Донецкую и Луганскую народные республики в несоблюдении перемирия.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили о начале действия всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 21 июля. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.