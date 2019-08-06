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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

В Пакистане заявили, что армия страны поддержит борьбу жителей индийского Кашмира

В Исламабаде отреагировали на решение Нью-Дели отменить особый статус региона

ТАСС, 6 августа. Начальник штаба сухопутных войск Пакистана, генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона. Об этом во вторник сообщает агентство Associated Press Of Pakistan.

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"Армия Пакистана до самого конца будет твердо поддерживать праведную борьбу жителей [индийского] Кашмира, - подчеркнул генерал. - Мы готовы к любым действиям для выполнения наших обязательств".

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что отмена Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир приведет к краху мира и стабильности в регионе.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

Теги
ИндияПакистанХан, ИмранВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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