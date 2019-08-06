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ЕС выделил Турции €127 млн на содержание беженцев

Всего Брюссель пообещал Анкаре на эти цели €6 млрд, из которых уже выплачено €5,6 млрд

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Евросоюз выделил €127 млн на приобретение гуманитарной помощи для улучшения условий содержания беженцев в Турции, которым закрыт доступ в Европу. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Комиссия выделила €127 млн для фонда поддержки беженцев в Турции", - говорится в тексте.

Еврокомиссия уточнила, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции €6 млрд на содержание за закрытие своей границы для направляющихся в ЕС нелегальных мигрантов. Из этих средств к настоящему моменту выделено €5,6 млрд.

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