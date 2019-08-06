Эрдоган заявил о скором начале новой операции Турции в Сирии

ТАСС, 6 августа. Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал Haberturk.

"Турция не сможет почувствовать себя в безопасности, пока не нейтрализует эту растущую с помощью оружия союзников угрозу у южных границ. Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели [военные операции] "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - заявил Эрдоган. Он отметил, что "если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену", а "безопасности Турции - это безопасность и НАТО, и всего региона".

Турецкое руководство начало активно говорить о том, что турецкая армия проведет новую операцию в Сирии восточнее Евфрата, еще в июле. О сроках начала предполагаемой операции не сообщается. Территории к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США, но которые признаны террористическими в Турции. Анкара настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил помогать этим формированиям, в том числе оружием.

Кроме того, в настоящее время в Турции находится делегация американских военных, которая прибыла для обсуждения перспективы создания совместными усилиями на севере Сирии буферной зоны, что могло бы удовлетворить ряд требований Турции. Дискуссия о создании этой зоны началась еще в 2013 году. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы не реализуются.