Посол Индии в РФ: республика уведомила Москву об изменении статуса штата Джамму и Кашмир

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Индийская сторона проинформировала Россию о решении отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщил во вторник посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма на брифинге в посольстве.

"Мы держим наших друзей в курсе. Посол России в Индии Николай Кудашев посетил Министерство иностранных дел Индии вчера и был проинформирован [о решении по штату Джамму и Кашмир]. Я был в Министерстве иностранных дел России сегодня утром, чтобы сообщить нашим коллегам в российском МИД [об этом]", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что изменение статуса штата - сугубо внутреннее дело Индии. "Мы не сделали ничего, чтобы изменить внешние параметры штата Джамму и Кашмир. Линия контроля, установленная в 1972 году по Симлскому соглашению, остается неизменной. Мы не удивлены, что Пакистан поднял этот вопрос, но наш ответ будет неизменным - это не вопрос, который касается Пакистана, потому что это внутреннее дело Индии", - указал Варма.

Правительство Индии объявило в понедельник об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеет меньше прав, чем штат). Пакистан в связи с этим выразил решительный протест.

Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг и ряд других преимуществ.