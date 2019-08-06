Китай предостерег Индию и Пакистан от одностороннего изменения статус-кво Кашмира

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китай призвал Индию и Пакистан воздержаться от односторонних действий, которые могут привести к изменению статус-кво Кашмира и усугублению напряженности в регионе. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона выражает серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией в Кашмире. Позиция КНР по вопросу Кашмира ясна и последовательна. Этот вопрос является историческим наследием Индии и Пакистана", - сказала Хуа Чуньин, ее слова приводит сайт МИД КНР.

"Соответствующие стороны должны сохранять сдержанность и осторожность, особенно воздерживаться от односторонних действий, которые изменят статус-кво и усугубят напряженность", - указала официальный представитель ведомства.

Она также отметила, что "Китай призывает Индию и Пакистан к мирному урегулированию спора путем переговоров и диалога в целях поддержания мира и стабильности в регионе".

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). МИД Пакистана отреагировал на этот шаг решительным осуждением.