Индия надеется на скорую отмену повышенных мер безопасности в Джамму и Кашмире

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что повышенные меры безопасности в штате Джамму и Кашмир будут скоро отменены. Об этом заявил во вторник посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма на брифинге в посольстве.

"В штате были серьезно усилены меры безопасности, прежде всего, для того, чтобы не допустить террористические атаки, с которыми мы сталкивались в прошлом. Это только превентивные меры, и я уверен, что скоро эти меры будут сокращены", - сказал он.

Ранее Нью-Дели дополнительно направил в этот регион более восьми тыс. военнослужащих для поддержания безопасности местного населения.