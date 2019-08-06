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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Индия надеется на скорую отмену повышенных мер безопасности в Джамму и Кашмире

Посол Индии в Москве пояснил, что принятые меры являются превентивными

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что повышенные меры безопасности в штате Джамму и Кашмир будут скоро отменены. Об этом заявил во вторник посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма на брифинге в посольстве.

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"В штате были серьезно усилены меры безопасности, прежде всего, для того, чтобы не допустить террористические атаки, с которыми мы сталкивались в прошлом. Это только превентивные меры, и я уверен, что скоро эти меры будут сокращены", - сказал он.

Ранее Нью-Дели дополнительно направил в этот регион более восьми тыс. военнослужащих для поддержания безопасности местного населения.

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ИндияРоссияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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