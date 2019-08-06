Южная Осетия к осени планирует открыть торговый дом в Сирии

ЦХИНВАЛ, 6 августа. /ТАСС/. Южная Осетия планирует в конце августа открыть торговый дом в Сирии, которая год назад признала независимость закавказской республики, сообщил во вторник ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"В конце этого месяца в Сирию вылетает делегация во главе с заместителем председателя правительства Геннадием Бекоевым, в ходе которого планируем открытие там торгового дома Южной Осетии", - сказал Бибилов.

Он отметил, что делегация едет с конкретными предложениями, в том числе по организации работы югоосетинских предпринимателей в Сирии и сирийских в Южной Осетии. "Будем прорабатывать возможности финансового и банковского взаимодействия - эти вопросы сейчас стоят на повестке дня. И сирийская, и югоосетинская стороны сегодня сконцентрированы на экономических взаимоотношениях", - уточнил президент.

Касательно внешнеполитического направления - открытия посольств, - Бибилов отметил, что МИД Сирии и Южной Осетии активно в этом направлении работают. "Есть объективные и субъективные причины, почему вопрос затягивается, но работа в этом направлении идет довольно-таки плотная. В этом году, наверное, вряд ли это произойдет, но мы уже близко подойдем к решению этого вопроса", - заметил он.

Сирия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 29 мая 2018 года. 22 июля прошлого года главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. 23 июля 2018 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил с официальным визитом Сирию. Это был первый с 2011 года официальный визит югоосетинской делегации в арабскую республику, в ходе встречи с сирийским президентом Башаром Асадом стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве.