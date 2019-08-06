Министр инфраструктуры Украины заявил о падении пассажиропотока с Россией

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что пассажиропоток между Украиной и странами Евросоюза постоянно растет, а с Россией постоянно падает.

"Мы всегда говорили, что единственный верный путь для Украины - это путь в ЕС, - сказал он во вторник, отвечая на вопросы журналистов. - Пассажиропоток с ЕС растет, железнодорожный в том числе, а авиационный бьет все рекорды".

Одновременно, по словам Омеляна, идет процесс сокращения пассажиропотока железнодорожным транспортом с Россией. "Я надеюсь, что вскоре, если это будет не политическое решение, то экономическое - если [в Россию] никто не едет, то нет смысла пускать туда поезда", - заявил министр, не назвав при этом конкретных данных.

Авиасообщение меду РФ и Украиной было прекращено по инициативе Киева еще в октябре 2015 года. Железнодорожное сообщение, несмотря на значительное сокращение в последний период, осуществляется составами "Укржелдороги".