Латвия не признает выдаваемые жителям ДНР и ЛНР российские паспорта

РИГА, 6 августа. /ТАСС/. Латвия не признает российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник сообщает Министерство иностранных дел балтийской республики.

"В случае, если в посольство или консульство Латвии в России обратится житель так называемых Донецкой и Луганской народных республик с российским паспортом, ему в латвийских дипломатических представительствах будет отказано в шенгенской визе. Таким образом, Латвия на практике уже сейчас осуществляет политику непризнания паспортов", - передает заявление МИД местное информагентство LETA.

Накануне МИД Эстонии сообщил, что не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России. В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Литвы ранее во вторник заявило, что дипломаты этой республики ходатайствуют о том, чтобы выдаваемые жителям Восточной Украины паспорта РФ не признавались в Евросоюзе.