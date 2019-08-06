Эксперт: лишение Джамму и Кашмира особого статуса приведет к росту напряженности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Решение правительства Индии об отмене статьи конституции, гарантирующей особый статус для штата Джамму и Кашмир, может обернуться в будущем открытым противостоянием в регионе. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Усов.

"Если правительство Индии хотело радикально решить вопрос статуса Джамму и Кашмира, то, скорее, оно добьется обратного эффекта: местное население и так было недовольно действиями Нью-Дели, а в перспективе внутренняя напряженность будет только усиливаться, когда-нибудь это выльется в открытое противостояние", - сказал он.

Эксперт отметил, что вопрос Джамму и Кашмира находится в подвешенном состоянии с 1947 года, с тех пор решение не найдено. "Что обращает на себя внимание, так это то, что жителям других штатов Индии можно будет покупать в создаваемых союзных территориях землю и имущество, чего раньше не было, - отметил он. - Возможно, речь пойдет о переселении индусов, чтобы постепенно изменить религиозный состав населения. Тогда этот вопрос может решиться".

В краткосрочной перспективе, убежден Усов, власти удержат ситуацию под контролем, так как они подготовились к этому шагу. "Однако индийское правительство готовится к осложнениям: оно рекомендовало иностранцам покинуть Джамму и Кашмир, стянуло туда порядка 35 тысяч военных и дополнительно перебросило в регион еще около 8 тысяч военнослужащих, - отметил он. - Кроме того, были арестованы многие лидеры Кашмира, которые выступали против этой меры и сравнивали шаги правительства с оккупацией".

По словам Усова, решение индийского правительства продиктовано тем, что правящая партия страны почувствовала себя очень уверенно после победы на парламентских выборах. "Ситуация такова: президент может отменить статью конституции, но для изменения статуса штата требуется одобрение парламента, - пояснил специалист. - После последних парламентских выборов (состоялись весной - прим. ТАСС) правящая партия получила большинство, которого раньше не имела. Правительство Индии не без оснований надеется, что через парламент изменения пройдут без особых проблем".

Отмена особого статуса

Правительство Индии объявило в понедельник об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел страны Амит Шах, Джамму и Кашмир становится союзной территорией (имеет меньше прав, чем штат). Ожидаются и другие перемены в сфере управления этим регионом при сохранении его законодательного органа. Пакистан в связи с этим выразил решительный протест.

Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением сферы обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители остальных регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел и ряд других преимуществ.