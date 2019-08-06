Алжирский трибунал выдал международный ордер на арест экс-министра национальной обороны

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Военный трибунал алжирского города Блида выдал во вторник международный ордер на арест экс-министра национальной обороны (в 1990-1993 годы) и бывшего члена Высшего государственного комитета страны Халеда Наззара. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Кроме того, выдан ордер на арест сына Наззара - Лотфи, работающего управляющим телекоммуникационной компанией SLC, а также Фарида Бельхамдина, который занимает пост руководителя Алжирской фармацевтической компании.

Всем троим, отмечает TSA, вменяется в вину "участие в заговоре с целью нанесения ущерба государственному порядку".

По сведениям портала Alg24, Халед Наззар уже несколько недель находится за границей.

В Алжире около полугода продолжается острый общественно-политический кризис. После отставки экс-президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019), как отмечают комментаторы, резко усилилась борьба властных кланов.