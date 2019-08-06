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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Китай выступил против решения Индии об изменении статуса приграничной области Ладакх

МИД КНР призвал "строго соблюдать достигнутые двусторонние договоренности"

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Власти Китая выступают против односторонних действий Индии, которые приведут к изменению статуса приграничной области Ладакх. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона всегда выступала против того, чтобы индийская сторона включила в административную юрисдикцию территорию на западном участке китайско-индийской границы. Это твердая, последовательная позиция, которая никогда не изменится", - приводит ее слова сайт МИД КНР.

"В последнее время индийская сторона в одностороннем порядке вносит изменения в национальное законодательство, что нарушает территориальный суверенитет Китая, - указала официальный представитель ведомства. - Это недопустимые методы, они не будут иметь никакого эффекта".

Хуа Чуньин также отметила, что "Китай призывает индийскую сторону проявлять осторожность в вопросе о границах, строго соблюдать достигнутые двусторонние договоренности и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшее осложнение пограничного вопроса".

Ситуация на границе

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Через Ладакх проходит западная часть границы Индии и КНР.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели, в свою очередь, считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

Теги
ИндияКитайВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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