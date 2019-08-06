Пакистан рассматривает возможность обращения в Совбез ООН по вопросу Кашмира

ТАСС, 6 августа. Власти Пакистана рассматривают возможность обращения в Совет Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан во время выступления в парламенте.

"Мы будем бороться с ним (решением Индии об отмене специального статуса Джамму и Кашмира - прим. ТАСС) на всех площадках, - цитирует премьера агентство Reuters. - Мы размышляем над тем, как мы можем обратиться [с данным вопросом] в Международный уголовный суд (МУС), а также в Совет Безопасности ООН".