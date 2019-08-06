"Оппозиционная платформа" потребовала сменить состав ЦИК из-за фальсификаций на выборах

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать смену состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны из-за игнорирования комиссией массовых фальсификаций на округах в Донбассе. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте партии.

"ЦИК просто отказался видеть массовый подкуп, "карусели" и "вбросы" бюллетеней, допущенные на 52-м округе в Донецкой области, нарушения в процедуре подсчета голосов на 105-м округе в Луганской области, незаконные действия членов комиссии в 49-м избирательном округе и во многих других округах", - сказано в заявлении. В партии подчеркнули, что ЦИК установил итоги выборов в 50-м округе Донецкой области, несмотря на зафиксированные факты массовых нарушений избирательного законодательства.

В "Оппозиционной платформе" подчеркнули, что ЦИК, таким образом, обеспечил легализацию фальсификации выборов и ущемление избирательных прав граждан.

"Обращаемся к президенту Украины с призывом на первое заседание Верховной рады 9-го созыва внести представление о прекращении полномочий действующего состава комиссии. ЦИК, который служит фальсификаторам и закрывает глаза на нарушения прав граждан, не должен больше работать", - подчеркивается в заявлении. Ранее партия требовала от комиссии провести повторные выборы в 50-м избирательной округе (Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район Донецкой области) в связи с фактами масштабных фальсификаций.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по смешанной системе (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). Комиссия установила итоги в 198 из 199 одномандатных округах, а также в многомандатном округе по спискам партий. ЦИК не смог подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок - до 5 августа - из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней. Уточненный протокол этого округа уже поступил в комиссию, и, как ожидается, ЦИК огласит победителя в этом округе во вторник.