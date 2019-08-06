В Дублине заявили, что не форсируют дискуссию об объединении Ирландии после Brexit

ДУБЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Ирландия не стремится форсировать дискуссию о возможном референдуме об объединении острова после того, как Северная Ирландия покинет ЕС в составе Соединенного Королевства. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белфасте ирландский премьер-министр Лео Варадкар, находящийся в Ольстере для встречи с представителями местных деловых кругов.

"Мне бы не хотелось, чтобы Brexit повлек за собой обсуждение каких-либо конституционных изменений. Но это то, что случится в ситуации, если сделки [о выходе Великобритании из ЕС] не состоится", - сказал Варадкар. Он добавил, что "Ирландия на сегодняшний день не подталкивает дискуссию о возможном референдуме по вопросу объединения острова". "Велика вероятность того, что он потерпел бы неудачу и лишь спровоцировал бы общественный раскол", - добавил глава кабмина.

Варадкар выразил уверенность в том, что можно избежать выхода Великобритании из ЕС без сделки, хотя вероятность такого сценария, по его словам "возрастает с каждым днем". "Переговоры по сделке между ЕС и Великобританией закрыты, - продолжил премьер. - Мы могли бы лишь внести правку в текст политической декларации, добавить пояснений".

"Brexit не заканчивается 31 октября (дата, определенная согласно Лиссабонскому соглашению, регламентирующему выход страны из состава ЕС - прим. ТАСС)", - продолжил Варадкар. "Если будет сделка, то затем мы сможем обсуждать договор о свободной торговле между ЕС и Великобританией", - сказал он.

По поводу возможного Brexit без сделки Варадкар заявил: "Мы с Евросоюзом пока ведем дискуссии о том, что делать при таком сценарии". "Первыми темами в таком случае станут финансы (в связи с прекращением оплаты Лондоном "членских взносов" в Евросоюз - прим. ТАСС), гарантии прав граждан и судьба ирландской границы", - отметил премьер Ирландии.