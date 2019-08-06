На Украине вновь открыли реестр коррупционеров

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило работу реестра коррупционеров на портале открытых данных. Об этом во вторник сообщили в сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний "Опендатабот".

"НАПК отреагировало на нашу критику и открыло реестр коррупционеров на портале открытых данных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно обновленным данным, сейчас в реестре числится 26 863 человека, совершивших коррупционные правонарушения.

Ранее в сервисе мониторинга сообщили, что реестр не обновляется. В министерстве юстиции Украины прокомментировали, что ведением реестра занимается НАПК. "В прошлом году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла НАПК, и с тех пор реестр больше не обновлялся, - пояснили в мониторинге. - Тем не менее, уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных".

В феврале этого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. В ведомстве поясняли, что реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применялись меры уголовно-правового характера в связи с совершением такого правонарушения. Реестр создан для учета коррупционеров и обеспечения проведения специальных проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей и должностей в правоохранительных органах.

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству Украины многократно указывали международные партнеры. По данным Генпрокуратуры Украины, за 2018 год на Украине было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около $7,7 млн). Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, за два года в стране получили приговоры более 2 тыс. взяточников, в суд направлены дела по 22 тыс. взяточников.