Нижняя палата парламента Индии одобрила законопроект о новом статусе Джамму и Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии Лок Сабха одобрила во вторник отмену особого статуса для штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории. В ходе голосования, которое транслировали индийские телеканалы, за выступили 366 депутатов, против - 66.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир (единственный штат Индии с мусульманским большинством) особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией.

В понедельник решение правительства одобрила верхняя палата парламента Индии Раджья Сабха. Таким образом решение об изменении статуса Джамму и Кашмира и раздел его на две территории теперь полностью одобрено парламентом.

По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом, будет способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем, в том числе возвращению семей индусов-пандитов, более 150 тыс. из которых, по разным оценкам, покинули Джамму и Кашмир в 1990-е из-за нападений исламских фундаменталистов.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.