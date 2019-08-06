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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль одобрил строительство 2,3 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу

Продолжающееся строительство в еврейских поселениях считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Израильские власти одобрили строительство 2304 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила во вторник газета Times of Israel.

По ее информации, совет по планированию гражданской администрации Западного берега Иордана при Минобороны Израиля в понедельник и вторник выдал окончательное разрешение на сооружение 838 единиц жилья для поселенцев, а планы строительства еще 1466 квартир и домов на одну семью в поселениях прошли начальный этап согласования. При этом 31 июля израильский кабинет безопасности утвердил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев и возведение 700 домов и квартир для палестинцев на Западном берегу Иордана, отмечает издание.

Продолжающееся строительство в еврейских поселениях считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же заявил, что не намерен выполнять положения этого документа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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