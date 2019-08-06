В ООН раскритиковали Италию за ужесточение правил захода судов в порты

ЖЕНЕВА, 6 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность ужесточением в Италии наказания за несанкционированный заход в ее территориальные воды и порты частных морских судов. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Чарли Яксли, штраф за такие нарушения для судов, осуществляющих поиск и спасение мигрантов в Средиземном море, отныне может достигать €1 млн.

"УВКБ вновь заявляет об обеспокоенности тем, что введение финансовых и других наказаний для капитанов может осложнить или вообще воспрепятствовать спасательным операциям частных судов на море в то время, когда европейские государства в значительной степени устранились от усилий по спасению в центральной части Средиземного моря", - сказал Яксли. Он обратил внимание на "неоценимую роль неправительственных организаций в спасении жизни беженцев и мигрантов", пытающихся добраться по морю до стран Европы. В УВКБ считают, что такая деятельность "не должна криминализироваться".

УВКБ призвало государства договориться о временных правилах высадки спасенных мигрантов в портах. В связи с этим Яксли напомнил о состоявшихся в Париже 22 июля дискуссиях стран Евросоюза на данную тему. "Эти переговоры были обнадеживающими и они должны продолжаться в интересах всех", - резюмировал он.

Сенат Италии в понедельник одобрил декрет, предполагающий взимание штрафов с судов, осуществляющих несанкционированные заходы в территориальные воды и порты. Голосование было увязано с выражением доверия кабинету. После одобрения Сенатом документ получил статус закона. Теперь капитан судна-нарушителя может быть подвергнут штрафу на сумму от €150 тысяч до €1 млн. При повторном нарушении закона судно может быть конфисковано. Кроме того, министр внутренних дел уполномочен запрещать заход в порт того или иного судна по соображениям безопасности.

Это уже второй подобный документ, разработанный вице-премьером и главой МВД Маттео Сальвини и направленный на усиление борьбы с нелегальной миграцией, а также хулиганством. Первый "антимиграционный декрет" был принят в конце прошлого года, и сейчас его изучает Конституционный суд на предмет соответствия Основному закону страны.

Согласно опубликованным во вторник в Женеве данным Международной организации по миграции, по состоянию на 4 августа в Европу по Средиземному морю прибыли 39 289 мигрантов и беженцев. При этом Италия приняла 3 950 человек.