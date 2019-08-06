Пакистан призвал Организацию исламского сотрудничества поддержать жителей Кашмира

ИСЛАМАБАД, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) проявить солидарность с населением индийской части Кашмира. Об этом во вторник министр сообщил в своем Twitter .

"Сегодня в Джидде я призвал ОИС провести экстренную встречу контактной группы организации по ситуации в Джамму и Кашмире, которая разделила нашу глубокую озабоченность актами агрессии Индии вдоль линии контроля, - написал Куреши. - Пакистан попросил ОИС проявить солидарность с народом Кашмира путем признания того, что односторонний шаг Индии в отношении статуса линии контроля противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН". "ОИС признала, что данная агрессия поставила под угрозу жизни более 1,5 млрд человек, проживающих в Азии, - подчеркнул министр. - Я подтвердил позицию Пакистана в отношении мирного урегулирования вопроса Джамму и Кашмира".

Экстренная сессия Организации исламского сотрудничества, посвященная решению Нью-Дели в отношении штата Джамму и Кашмир, прошла сегодня в Джидде по инициативе Исламабада. В экстренном заседании приняли участие представители Саудовской Аравии, Азербайджана и других стран-членов ОИС.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). С этой целью было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Пакистан решительно осудил этот шаг.