Болтон: между Трампом и Ким Чен Ыном есть понимание относительно запусков ракет КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Власти США следят за осуществляемыми КНДР запусками и исходят из того, что Пхеньян осознает свои обязательства не испытывать ракеты большой дальности. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Говоря о недавних запусках в КНДР, он отметил: "Похоже, что это серия испытаний, они хотят, чтобы эта ракета стала полностью готова к применению. По всей видимости, это баллистическая ракета".

"Между президентом [США Дональдом Трампом] и Ким Чен Ыном есть понимание, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большей дальности, межконтинентальные баллистические ракеты. Думаю, что президент очень внимательно следит за этим", - добавил Болтон.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.