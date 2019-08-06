США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро [власти] в Венесуэле, поддерживать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход в Венесуэле", - утверждается в документе.

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