{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро

Вашингтон намерен использовать "все необходимые средства"

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро [власти] в Венесуэле, поддерживать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход в Венесуэле", - утверждается в документе.

В новость внесены изменения (17:43 мск - добавлена дополнительная информация)

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГришэм, Стефани
Основателя грузинского канала Pirveli вызвали на опрос по делу об отмывании около $17 млн
Вахтанг Церетели заявил, что телекомпания "не окажется ни под чьим влиянием"
Читать полностью